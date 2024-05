Parlement bruxellois : clap de fin pour Rachid Madrane, Guy Vanhengel et bien d’autres membres

Le parlement bruxellois a clos vendredi sa dernière séance de la législature en procédant à 43 votes de diverses nature (e.a. accords de coopération, diverses ordonnances et résolutions) non sans avoir rendu un hommage appuyé au président de l’assemblée Rachid Madrane (PS). Comme le vice-président Guy Vanhengel (Open Vld), quant à lui sur le point de prendre sa retraite, celui-ci ne se présente pas au prochain scrutin.

L”exercice de la présidence par Rachid Madrane a été unanimement apprécié, de la majorité à l’opposition comme en ont attesté les dernières prises de parole de la législature. Comme à l’issue du scrutin précédent qui avait vu sa composition modifiée à 50%, le parlement bruxellois s’apprête à connaître une nouvelle mue en profondeur, à l’issue de l’épreuve électorale de juin prochain. Au moins le tiers des élus francophones actuels et la moitié des néerlandophones ne devraient plus siéger.

Côté néerlandophone, le départ du vice-président Guy Vanhengel marque également les esprits en raison de sa longue carrière au parlement et au gouvernement bruxellois. Le nom des personnalités en vue de l’échiquier politique bruxellois est appelé lui aussi à connaitre du changement. Seuls deux membres du gouvernement bruxellois actuel tireront une liste: Bernard Clerfayt (DéFI) et Sven Gatz (Opel Vld). Au PS, exit aussi le chef du groupe Ridouane Chahid, appelé à seconder la tête de liste fédérale Caroline Désir, mais aussi Julien Uyttendaele et Véronique Jamoulle, échaudés par le peu de prise en compte de leur point de vue dans les débats sur la neutralité des services publics et l’abattage des animaux. Delphine Chabbert ne réapparaîtra également plus dans l’assemblée régionale. Elle occupe la deuxième place de la liste des suppléants pour la Chambre.

Chez Ecolo, on ne verra plus Tristan Roberti, sur les bancs parlementaires. Ce dernier a décidé de poursuivre le combat à Watermael-Boitsfort en espérant y décrocher le maïorat, ni Thomas Naessens, qui s’envole vers de nouveaux challenges politiques.

Au sein du groupe Défi, les prochaines élections annoncent trois départs: Marie Nagy qui, à près de 67 ans, a décidé de ne plus exercer de mandat électif national et régional; mais aussi Michaël Vossaert et Nicole Bomele, insatisfaits de la place qui leur était proposée sur la liste. Ils ont décidé de quitter la formation amarante.

Au MR, le groupe actuellement emmené par David Leisterh, tête de liste, ne comptera plus dans ses rangs, Viviane Teitelbaum qui poussera la liste fédérale, et Dominique Dufourny. Le député-bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf, qui se verrait bien rempiler à la commune, poussera la liste. Latifa HaItt Balaa (19ème) n’est pas certaine de retrouver son siège, Geoffroy Coomans de Brachène (16ème) devra se battre pour conserver son siège.

Au PTB, on ne verra plus, outre Youssef Handichi, passé au MR et qui se présentera pour les bleus à la Chambre, Elisa Groppi, Jean-Pierre Kerckhofs, Leila Lahssaini Luc Van Cauwberge et Stéphanie Koplowicz. Petya Obolensky (18ème) n’est pas assuré d’obtenir une reconduction de mandat.

Chez les Engagés, Céline Fremault a annoncé depuis un certain temps déjà qu’elle exerçait son dernier mandat. Pierre Kompany ne siégera plus, quoi qu’il advienne à la Région: il est deuxième candidat de la liste pour la Chambre.

Chez les néerlandophones, on ne verra plus Khadija Zamouri (ex-Open Vld), au parlement régional. Carla Dejonghe poussera la liste. Vooruit.brussels poursuivra le combat sans le champion de voix de préférence, Fouhad Ahidar qui emmènera sa propre liste. Hilde Sabbe, qui avait occupé le siège de Pascal Smet, alors secrétaire d’Etat, ne se présente plus.

Emmené par la ministre de la Mobilité sortante Elke Van Den Brandt, Groen se présentera quant à lui le 9 juin sans le chef de groupe Arnaud Verstraete et Juan Benjumea Moreno, qui a jeté l’éponge. Soetkin Hoessen se présentera à la troisième place de la liste bruxelloise de Groen pour le parlement flamand.

Les seuls élus actuels du CD&V, Bianca Debaets, et du Vlaams Belang, Dominiek Lootens-Stael seront candidats pour leurs partis respectifs au parlement flamand. Pepijn Kennis disparaîtra avec sa formation, Agora, laquelle a décidé de ne pas proposer de liste pour le Parlement bruxellois.

Belga

■ Reportage de Vanessa Lhuillier, Alexandre D’Haeseleer et Laurence Paciarelli