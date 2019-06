Les centres commerciaux sont-ils en voie de disparition? Débat dans #M

Les centres commerciaux ne sont pas en grande forme économique. Sont-ils en voie de disparition ou est-ce une situation temporaire? Vincent Querton, directeur d’Ascensio et Jean-Luc Calonger, professeur de marketing sont les invités de l’émission de #M, le mag de la rédac’.

Les centres commerciaux n’ont plus la cote en ce moment. De nombreuses surfaces sont désertées et la fréquentation est en baisse, comme c’est le cas de Docks Bruxsel. Une situation que Vincent Querton explique par la digitalisation : “pour l’instant, la distribution des produits (le retail) connait une période difficile due à la digitalisation et l’e-commerce“. Pour lui, la volonté commerciale aujourd’hui est de se diriger plus vers des ‘retails parcs”. “Ce sont des commerces en périphérie, une sorte de centre commercial sans toit et ouvert. La réponse est clairement là car le loyer est moindre“, affirme-t-il.

Le Docks Bruxsel, qui a vu récemment une vingtaine de ses enseignes disparaître, n’est pas le seul shopping center dans ce cas. Jean-Luc Calonger explique de son côté que les modes de consommation ont changé considérablement et qu’un shopping center ne correspond plus à la demande d’aujourd’hui. “Je pense que c’est un mode de développement des années 60-70 très lié à la voiture. A l’heure actuelle, la voiture n’est plus considérée par l’avenir. Ce modèle basé sur la voiture et la croissance économique est dépassé par ce qui se passe”.

