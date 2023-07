Inter-Environnement Bruxelles : Néo est un projet dépassé!

Via la Plate-forme interrégionale pour une économie durable, composée de plusieurs associations pour lutter contre la prolifération de centres commerciaux dans le nord de Bruxelles, Inter-Environnement Bruxelles (IEB) dénonce une fois encore le projet Neo. Nouvelle modification du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS), problèmes de mobilité, concurrence aux petits commerces, une procédure discutable. Avec le comité de quartier Triangle Houba-Sobieski-Heysel, IEB demande que la copie soit à nouveau revue.

Le Gouvernement fait une nouvelle proposition de modification du Plan Régional d’Affectation du Sol (PRAS), actuellement à l’enquête publique. Il s’agit de faire évoluer le site en quartier mixte en tenant compte de la dimension internationale de Bruxelles. IEB dénonce cette façon de faire qui permet au “Gouvernement de repousser à plus tard l’étude des scénarios de mobilité qui sont le clou du cercueil du projet depuis son origine.”

IEB s’inquiète de la présence d’un centre commercial qui augmentera inévitablement la présence automobile dans les alentours. “Nécessitant le réaménagement de plusieurs voiries censées desservir les quartiers, leurs habitants et les Palais des expositions pour les réaffecter à une circulation automobile de transit importante. Il est donc en train de saboter son propre plan de mobilité.”

Commerces de proximité vs centres commerciaux

IEB et l’ensemble de la Plate-forme interrégionale pour une économie durable dénoncent aussi l’incohérence de la région bruxelloise de vouloir, d’un côté, développer les commerces locaux et de l’autre de soutenir l’ouverture de centres commerciaux, dans le cadre de Néo, et précédemment avec l’ouverture de Docks Bruxsel au Pont Van Praet. Si l’on ajoute à cela les deux gros projets, Broeklin (ancien Uplace) à Machelen, la concurrence s’annonce rude pour les plus petits commerces.

Une procédure discutable

Selon IEB, la modification partielle du PRAS a été mise à l’enquête publique avant que l’arrêté destiné à fixer les nouvelles périodes de vacances d’été ait été publié au Moniteur belge. “L’arrêté fait en outre le choix de s’aligner sur les vacances francophones qui démarrent une semaine plus tard que celles des néerlandophones. Un choix moins contraignant pour l’administration mais aussi moins démocratique pour les habitants !” ajoute IEB.

La Plateforme et le comité de quartier Triangle Houba-Sobieski-Heysel demandent l’annulation de l’enquête publique en cours et son report après l’été, une plus grande transparence sur les engagements pris, notamment au niveau du budget, la réévaluation de l’ensemble du projet en concertation avec les habitants et les acteurs socio-économiques pour un réaménagement du plateau du Heysel “pensé de façon démocratique et équilibrée, au profit de l’intérêt général.” conclut IEB.