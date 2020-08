Le tunnel Léopold II rouvre à la circulation ce lundi

Le tunnel Léopold II a rouvert à la circulation ce lundi matin à 6 heures. Les travaux se poursuivront la nuit en semaine.

Des travaux de rénovation et de sécurisation sont notamment en cours dans le tunnel bruxellois qui rouvre à la circulation à la veille de la rentrée scolaire. La circulation sera donc autorisée la semaine en journée et en soirée, uniquement les vendredis et les samedis. Le tunnel sera fermé entre 22 heures et 6 heures du matin les autres nuits de la semaine et ce pour permettre la poursuite des travaux.

Les chantiers se poursuivent également dans les tunnels Montgomery, Georges Henri et Porte de Hal. Certaines bandes de circulation seront néanmoins fermées afin de permettre là encore, la poursuite des travaux.

La Rédaction