Le Ring de Bruxelles parmi les autoroutes les plus meurtrières du pays

L’institut VIAS pour la sécurité routière a actualisé ses données concernant les autoroutes qui font le plus de blessés graves et de tués en Belgique : le Ring de Bruxelles fait partie des trois autoroutes les plus meurtrières du royaume, explique l’institut dans La Capitale de ce jeudi.

VIAS a actualisé son classement des autoroutes les plus dangereuses de Belgique et dévoilé les résultats dans les éditions du groupe Sudpresse. L’institut calcule le nombre de tués et de blessés graves sur chaque autoroute, sur une moyenne de 30 jours et par portion de 100 kilomètres. En effet, toutes les autoroutes ne font pas la même distance et VIAS prend donc une moyenne pour que les données puissent être comparées. En outre, ce sont les données des cinq dernières années qui sont prises en compte “afin d’éviter les fluctuations intempestives dues à l’un ou l’autre accident très grave”, précise Benoît Godart, porte-parole de VIAS.

Au nombre de tués et de blessés graves, le Ring d’Anvers est l’autoroute la plus dangereuse de Belgique avec 332 personnes touchées sur la période 2014-2018, devant le Ring de Bruxelles (289 tués et blessés graves).

Au nombre de personnes tuées, c’est l’A54 entre Nivelles et Charleroi qui pointe en tête du classement avec 64 personnes tuées, contre 59 sur le Ring d’Anvers et le Ring de Bruxelles.

Gr.I. – Photo : illustration Belga