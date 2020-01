Le patron de la VRT, Paul Lembrechts, écarté

Le CEO de la VRT, Paul Lembrechts, a été écarté de son poste par le gouvernement flamand, indique De Tijd lundi. L’information a été confirmée par des sources internes au groupe audiovisuel, mais n’a pas encore été communiquée officiellement.

Cette décision fait suite à plusieurs semaines de conflit au sein du média public. Paul Lembrechts avait demandé que Peter Claes, le directeur Média et Production, soit licencié mais le conseil d’administration a refusé de le suivre, poussant les discussions dans une impasse. Un médiateur a été nommé fin décembre.

Une conférence de presse est organisée à 11h ce lundi à la VRT. Le président du média, Luc Van Den Brande et le ministre aux Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, Benjamin Dalle, doivent y donner plus d’informations sur “le conflit au sein de la direction” du média public.

Belga – Photo : Nicolas Maeterlinck