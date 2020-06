Le Nova rouvre ses portes avec des séances de cinéma gratuites

Dès le 1er juillet, le Cinéma Nova rouvre ses portes et proposera des séances gratuites tous les mercredis de juillet.

Les spectateurs seront à l’honneur avec un Open Screen et un Open Stage où seront diffusées de créations réalisées pendant le confinement. Les rendez-vous feront l’apologie de la révolte dans les maisons de repos en compagnie du Gang des vieux en colère et du journal “Amour & Sagesse”. Ils démontreront aussi que l’avenir numérique n’est pas une fatalité et que la préservation de formats comme le CD, le DVD ou la bande magnétique ne tient pas de la nostalgie. Enfin, un rendez-vous parlera du fanzine “Le petit pangolin illustré”.

En parallèle, un écran sera déployé dans Bruxelles dès le week-end du 12 juillet. Il sera placé dans des lieux amis, couverts ou ouverts. Des règles de distanciation physique et de respect des vertus du gel hydroalcoolique seront évidemment de la partie.

Le programme sera à découvrir sur le site du Nova

V.Lh. – Photo: Google street view