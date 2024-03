Le Court Métrage en fête jusqu’au 26 mars

La Fête du Court Métrage est de retour et battra son plein jusqu’au 26 mars dans les salles obscures de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en streaming et en télévision.

Parrains de cette troisième édition : les auteurs-réalisateurs de fiction Ann Sirot et Raphaël Balboni, qui ont co-réalisé huit courts et deux longs métrages, au travers desquels ils ont pu construire un univers décalé et étrange, un onirisme délirant et joyeux. Quatre de leurs réalisations feront l’objet d’une thématique sur la plateforme Sooner. Pour cette nouvelle Fête du Court Métrage, des dizaines de séances sont programmées dans des lieux culturels, certains profitant de l’un des 13 programmes clés en mains proposés par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel.

Différentes salles de cinéma diffusent, déjà depuis le 13 mars, des courts métrages avant des séances de longs métrages. En télévision, une nuit du court métrage animera les écrans ce mercredi dès 23h50 sur Be Ciné. La plateforme Avila mettra en avant le premier court métrage de Chantal Akerman, “Saute ma ville”, à l’occasion de la mise à l’honneur de la réalisatrice au printemps 2024. Sooner, outre le focus sur le duo Sirot/Balboni, proposera d’autres thématiques : une sélection de court réalisés par des cinéastes à succès (“Les courts des grands”, une sélection pour les plus petits (“La Chouette collection”) et une dernière sélection intitulée “Regards Féministes”.