Plus de 43 millions d’euros alloués au cinéma belge francophone en 2023, un nouveau record

Le secteur du cinéma et de l’audiovisuel belge a bénéficié d’un soutien financier record en 2023, avec une enveloppe globale de plus de 43,15 millions d’euros. Le précédent record avait été établi en 2022 avec 41,6 millions d’euros. “Je suis fière du chemin parcouru et des résultats que nous avons obtenus ensemble”, s’est réjouie la ministre de la Culture et des Médias, Bénédicte Linard, présente vendredi lors de la présentation du bilan 2023 du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (CCA).

La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a contribué à hauteur de 24,6 millions d’euros au budget du CCA, auxquels s’ajoutent 18,5 millions d’euros investis directement par les éditeurs et distributeurs de services. Ces aides ont permis de soutenir la création de 31 longs métrages de fiction en écriture, 19 en développement et 33 en production, ainsi que 33 courts métrages de fiction, 68 documentaires, 12 films expérimentaux et 5 longs métrages réalisés dans des conditions de production légère. L’an dernier, 106 films soutenus par le CCA ont été terminés, dont 26 longs métrages, 7 productions légères, 28 courts métrages, 36 documentaires et 9 films “lab” (expérimentaux, NDLR).

L’apport du CCA dans le financement des longs métrages de fiction reconnus comme belges francophones est revenu à son niveau habituel de 12%, derrière le tax shelter (54%), après une hausse en 2022 liée aux mesures de soutien financier supplémentaires mises en place pendant la pandémie. Cependant, la fréquentation des films d’initiative belge francophone soutenus par le CCA a chuté de 32% (94.131 entrées) par rapport à la moyenne des cinq dernières années, un résultat qui “questionne”, a concédé la directrice du Centre, Jeanne Brunfaut. Malgré cela, les films de la FWB ont continué à briller lors des festivals, avec 1.858 sélections, 346 prix et 448 ventes en salles et VOD en 2023. “Le cinéma belge, bien qu’il n’attire pas les grandes foules, est de grande qualité”, a-t-elle souligné. Le trio de tête était composé d'”Augure” de Baloji (14.270 entrées), suivi de “Dalva” d’Emmanuelle Nicot (11.678 entrées) et de “La fiancée du poète” de Yolande Moreau (10.864 entrées).

Diversité

Sur le plan de la diversité, la proportion de femmes dans les dossiers déposés à la Commission du Cinéma a atteint 38% en 2023 (+ 5 points en 5 ans) et 44% dans les candidatures sélectionnées (+ 14 points en 10 ans). En 2023, 42% des projets soutenus ont été réalisés par des femmes, contre 26% en moyenne en Europe. Néanmoins, “les résultats le montrent, à l’exception du secteur du documentaire, la progression engrangée a tendance à stagner ces dernières années et la parité n’est pas encore atteinte. Cette situation n’est pas acceptable et le travail doit continuer pour permettre aux femmes de faire aboutir leurs projets”, a souligné la ministre de la Culture. Cette dernière a également évoqué la nécessité de “continuer le travail pour contrer les violences sexistes et/ou sexuelles sur les lieux de tournage” et a évoqué la possibilité d'”instaurer un ‘bonus égalité’, une mesure incitative visant à encourager les pratiques favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes”.

En outre, dans le cadre du Fonds FWB/RTBF pour les séries belges, qui fête ses 10 ans et a fait émerger une nouvelle génération et le développement d’une industrie, 1,88 million d’euros a été engagé en 2023 sur les moyens du CCA (RTBF : 1,32 million d’euros). Par ailleurs, 383 œuvres ont été agréées comme œuvres européennes susceptibles de bénéficier du système de tax shelter en 2023 (contre 341 en 2022), permettant ainsi de lever 74,18 millions d’euros en FWB auprès des investisseurs (94 en 2022).

Début 2023, le mécanisme s’est par ailleurs ouvert au gaming et a vu 16 projets de jeux vidéo agréés pour 35.000 euros levés en FWB. Toutefois, les chiffres provisoires communiqués par le SPF Finances laissent entrevoir une baisse significative de la part du tax shelter revenant à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui passerait de 93,91 millions d’euros en 2022 à 74,17 millions d’euros en 2023, soit une diminution de 21% (- 19,7 millions d’euros). “Il n’y a pas vraiment d’explications à cette diminution, à part quelques gros projets qui ont été annulés, mais cela reste préoccupant”, a commenté Mme Brunfaut. “Il faudra voir sur la longueur comment se maintient le tax shelter en Fédération Wallonie-Bruxelles, et observer son évolution sur la durée”. “On voit en Europe d’autres systèmes qui sont de plus en plus attractifs et qui vont peut-être nécessiter qu’on révise certains éléments du tax shelter pour rester compétitifs”, a-t-elle ajouté.

Belga