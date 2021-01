Le nombre de décès attribués au Covid durant la seconde vague est bien correct, confirme Yves Coppieters

Dans un tweet, le médecin épidémiologiste et professeur de santé publique à l’ULB, Yves Coppieters, a indiqué que le nombre de décès attribués au coronavirus, lors de la seconde vague, est bien correct.

“Les données de la seconde vague confirment que le nombre de décès attribués au Covid-19 est bien correct“, écrit Yves Coppieters, sur le réseau social.

Les données de la seconde vague confirment que le nombre de décès attribués #Covid_19 est bien correct. La Belgique détient toujours le record du nombre de décès par million d’habitants. Reste à expliquer pourquoi ? Et il est donc urgent de vacciner vite et en très grand nombre ! pic.twitter.com/dVECyyCQWU — Yves Coppieters (@YvesCoppieters) January 3, 2021

En Belgique, record du nombre de décès par million d’habitants

Il accompagne également son tweet d’un tableau reprenant la population et le nombre de décès de plusieurs pays (Etats-Unis, Allemagne, France, Israël et Belgique). Sur celui-ci, on constate que la Belgique est à 1.686 décès par 10⁶ habitants.

“La Belgique détient toujours le record du nombre de décès par million d’habitants. Reste à expliquer pourquoi ? Et il est urgent de vacciner vite et en très grand nombre !“, conclut l’épidémiologiste dans son tweet.

Plus tard, la députée fédérale Catherine Fonck (cdH) a répondu au tweet du spécialiste, indiquant qu’il faut “1/ garder les gestes barrières 2/ tester plus massivement (aussi dans les écoles), tracer plus vite et plus précis, accompagner les positifs pour un isolement effectif 3/ accélérer la stratégie de vaccination, commencer par les non immunisés, intégrer les soignants et aînés hors maisons de repos et de soin“.

1/Garder les gestes barrières 2/Tester + massivement (aussi ds les écoles!), tracer + vite et + précis, accompagner les positifs pr un isolement effectif 3/Accélérer la stratégie de vaccination, commencer par les non immunisés, intégrer les soignants et aînés hors MRS! #covid19 https://t.co/nOdvdjSThC — Catherine Fonck (@catherinefonck) January 3, 2021



ArBr – Photo : Belga (illustration)