Le grand étang de la Pede prêt à accueillir les baigneurs

C’était prévu de longue date, la Région bruxelloise, en collaboration avec Pool is Cool teste des baignades en plein air. Trois lieux ont finalement été retenus : le grand étang de la Pede à Anderlecht, celui du Bois de la Cambre à la Ville de Bruxelles et celui des Pêcheries Royales à Watermael-Boitsfort. L’expérience commence à Neerpede ce vendredi.

Depuis quelques jours, plusieurs personnes de l’asbl Pool is Cool s’attèlent à préparer la parcelle d’eau qui accueillera les baigneurs dans le grand étang de la Pede. Le grand saut est prévu pour ce vendredi et ce samedi. Pour y participer, il fallait s’y inscrire via ce site : www.expeditionswim.be, mais sur place, on nous assure qu’il y aura encore quelques places qui s’ouvriront en dernière minute pour les personnes qui attendent sur place.

Rédaction