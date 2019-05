Le courrier d’Emir Kir peut-il être qualifié de communautariste? L’analyse de Fabrice Grosfilley en direct dans le 18h

Il ne s’agit pas d’un tract mais d’un courrier envoyé à un certain nombre d’électeurs identifiés comme turcophones. Un courrier rédigé en langue turque. En-tête du parti socialiste, signature et photo d’Emir Kir, avec une descente en flamme de la politique menée par Jan Jambon (ex-ministre de l’Intérieur N-VA) dans le cadre du plan Canal.

Le bourgmestre de Saint-Josse utilise des mots très durs, voire outrancier comme “massacre” ou “gouvernement populiste”. Il réaffirme aussi dans ce courrier sa défense de l’abattage rituel.

Les réactions n’ont pas tardé. Zakia Katthabi pour Ecolo a condamné ce tract : “arrêtons d’infantiliser ces communautés” a-t-elle demandé. Le Mouvement Réformateur a appelé le PS a faire retirer ce tract : “les personnes de la diversité ne sont pas du gibier électoral“, a glissé son porte parole, Georges-Louis Bouchez.

Coté socialiste, pas de recadrage d’Emir Kir mais la Fédération bruxelloise du PS a regretté que son courrier soit unilingue et qu’il n’ait pas été accompagné d’une traduction en Français.

Communautariste, le courrier d’Emir Kir ?

On est à la frontière. Oui parce qu’il cible une communauté en particulier. Non parce que ce courrier parle bien de politique, en l’occurrence de politique sécuritaire. Il faut être prudent avec l’accusation de communautarisme. Parce que cela pourrait concerner beaucoup de monde. Des candidats du MR qui mènent campagne auprès des électeurs turcophones, ont aussi diffusé des tracts rédigés en langue turque, ou en langue arabe pour des personnes d’origine marocaine. On m’a signalé le cas d’un candidat CDH qui a fait un courrier à tous les électeurs d’origine polonaise par exemple. Finalement, un courrier ou un tract visant les pensionnés ou les étudiants, cela relèverait de la même logique.

Ce qu’on peut qualifier de communautarisme au sens strict c’est ce qui réduit l’individu à sa seule appartenance à un groupe, qui encourage cet individu à penser comme le groupe et qui contribue à l’isoler du reste de la société. Est-ce le cas ici ? Cela se discute. Ce qui est certain en revanche, c’est que les campagnes d’Emir Kir sont clivantes. Et que les voix qu’il fait gagner au PS parmi les électeurs d’origine turque … il les fait peut-être perdre dans d’autres électorats.

