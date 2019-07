Le Collectif des arbres et de la biodiversité veut créer un fonds pour les arbres à Bruxelles

L’association citoyenne souhaite étendre la gestion écologique des arbres de l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale et répertorier les arbres qui vont être abattus afin d’en replanter ensuite, annonce Le Soir.

Le Collectif des arbres et de la biodiversité veut protéger les arbres en Région bruxelloise et énonce dans Le Soir de ce mardi ses propositions pour favoriser cet écosystème plus vert dans les rues de la capitale. L’association citoyenne veut notamment étendre la gestion écologique des arbres à l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale, et non plus seulement à la Forêt de Soignes, comme c’est le cas actuellement.

En outre, le collectif souhaite que les gestionnaires de parcs répertorient les arbres qui doivent être abattus et que d’autres soient replantés de manière systématique. Il veut également créer un fonds destiné à la verdurisation de Bruxelles. L’association propose que le fonds soit géré par Bruxelles Environnement et surveillé par une association de protection de la nature. Ce fonds serait ainsi financé sur la valeur “monétaire” des arbres.

2.000 euros contre l’abattage d’un arbre

Ainsi, le Collectif des arbres et de la biodiversité propose que l’abattage d’un arbre conduise à une redevance de 2.000 euros versée dans ce nouveau fonds par le propriétaire ou le gestionnaire, et une redevance de 200 euros versée par la commune sur laquelle se situe l’arbre. La coupe sans permis durant la période de nidification entraînerait pour sa part une amende de 2.500 euros. Par contre, au moment de replanter, une prime de 200 euros serait versée par le fonds.

Dans Le Soir, Bruxelles Environnement indique qu’elle attend les futures décisions politiques à ce sujet mais rappelle que l’abattage d’un arbre est parfois une obligation. “Nous ne pouvons pas laisser un arbre malade, et devons aussi mieux diversifier les essences afin de limiter l’assèchement des sols renforcé par le réchauffement climatique”, explique Stéphane Vanwijnsberghe, directeur du service forestier de Bruxelles Environnement.

Gr.I. – Photo : Belga/Siska Gremmelprez