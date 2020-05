Le City 2 adapte ses espaces pour le déconfinement

D’habitude, ce ne sont pas moins de 40.000 visiteurs quotidiens qui passent dans les allées du centre commercial de la rue Neuve. Alors dès ce lundi, des mesures strictes ont été prises pour qu’un maximum de 3.000 personnes puissent faire leurs achats simultanément.

Avec ses 105 magasins, le City 2 est le plus important centre commercial de la capitale. Et ce lundi, ce sont 80% d’entre eux qui vont rouvrir. Quatre enseignes de restauration à emporter proposeront également leurs produits.

Un comptage en temps réel sera effectué. Pour cela, le nombre d’accès sera réduit et 10 gardiens seront placés aux entrées. Un sens d’accès est également prévu pour éviter que les personnes ne se croisent. En plus, il sera rappelé régulièrement les consignes de sécurité et les zones assises seront fermées. Comme ailleurs, il est demandé aux clients de ne pas venir accompagnés.

■ Information de Vanessa Lhuillier et Thibault Nagy