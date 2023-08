Ville de Bruxelles : lancement d’un site internet entièrement dédié au piétonnier

Le piétonnier est désormais mis à l’honneur dans un nouveau site internet référençant toute l’offre culturelle et commerciale que les citoyens peuvent y trouver.

La Ville de Bruxelles a recensé plus d’une centaine de commerces présents sur le piétonnier, indique-t-elle par voie de communiqué. Pour leur faire honneur, la commune a décidé de créer un site internet les mettant en avant. Cela permettra, à tout un chacun, “de préparer sa visite en fonction de ses envies, qu’elles soient culturelles, gastronomiques, événementielles ou de virées shopping“.

“Le site internet offre une vitrine digitale au Piétonnier et à ses commerces, permettant de valoriser cette artère fortement empruntée, devenue aujourd’hui la colonne vertébrale du centre-ville et de ses quartiers commerçants. Des disquaires et libraires en passant par des lieux emblématiques comme la Bourse, ses restaurants et terrasses et son offre de proximité ou de lieux culturels comme le cinéma Palace, chacun pourra découvrir de nouvelles adresses et préparer sa visite en parcourant le site et ses actualités“, explique Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles.

Le site est à découvrir ici.

E.V. – Photo : site internet Le Piétonnier