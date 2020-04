Vous cherchez une façon originale de transmettre vos petits mots d’amour et de soutien à vos proches en cette période de confinement ? Un bus de la STIB circule depuis quelques jours dans les rues bruxelloises et diffuse vos messages à vos proches.

Avec le projet “Voices of Brussels”, la STIB offre la possibilité de faire parvenir des messages personnalisés aux personnes que vous souhaitez. Le bus circule depuis le jeudi 16 mars et diffuse dans ses haut-parleurs des petits mots doux, des clins d’oeil, des messages emprunts d’humour ou encore des remerciements en passant directement devant le domicile ou le lieu où se trouvent les destinataires.

Le bus «Voices of Brussels» sillonera les rues de la Région les 16, 17, 21, 22, 23 et 24 avril prochains entre 17h et 20h. Vous pouvez retrouver le trajet du bus sur la page Facebook de la STIB.

Vous pouvez envoyer votre message, vocal ou écrit, via Messenger @LASTIB, suivi du nom et de l’adresse de la personne à qui le message est destiné.

La Rédaction; Images Belga