L’amour et le couple à l’époque actuelle, “C’était mieux maintenant”?

Se mettre en couple est un objectif de vie pour la majorité d’entre nous. Dans “C’était mieux maintenant”, Cyprien Houdmont et ses invités ont tâché de répondre toutes les questions que l’on peut se poser à l’heure actuelle sur l’amour et la vie à deux.

Quelle est la recette des amours qui durent? La façon dont on envisage le couple diffère-t-elle avec le temps? Choisit-on son orientation sexuelle? A l’heure de Tinder, Facebook et autres rencontres sur internet, beaucoup de questions se posent sur l’amour et le couple.

L’amour peut prendre différentes formes: bixexualité, amour pour soi (célibat), homosexualité,…

De la passion à la routine en passant par les tentations, le dialogue et les concessions, “C’était mieux maintenant” tente de poser les bases d’un amour durable.

Ch.D.