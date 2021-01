La promenade verte bientôt réaménagée pour inciter les cyclistes à ralentir

Bruxelles Environnement annonce la mise en place de nouvelles installations afin d’assurer la sécurité de tous.

Avec le confinement et la hausse de l’utilisation du vélo dans la Région, la promenade verte fait face à une fréquentation de plus en plus élevée. Conséquence directe: les tensions entre les piétons et les cyclistes s’accroissent par la même occasion, en raison de la vitesse excessive de certains promeneurs à vélo. Les communes d’Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert ont d’ailleurs demandé à la Région d’intervenir rapidement, faute de quoi elles interdiraient l’accès aux vélos les week-ends et jours fériés sur leur partie locale de la promenade verte, rapporte Sudpresse.

Sommée d’agir, Bruxelles Environnement a annoncé des aménagements pour permettre la sécurité de tous les utilisateurs: une signalétique claire va ainsi être mise en place, des installations permettront d’atténuer la vitesse des cyclistes, et des actions de sensibilisation sont prévues. Un parcours alternatif est également en projet, pour permettre d’absorber le flux toujours plus important de cyclistes.

