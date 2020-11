La police de Bruxelles-Ouest a verbalisé près de 38.000 infractions routières en neuf mois

La zone de police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg) a constaté 37.840 infractions relatives à la sécurité routière en 9 mois, entre le mois de janvier et celui de septembre, a annoncé la police locale vendredi.

Parmi les infractions verbalisées, 17.743 concernaient la vitesse. Elles ont été constatées pour 6.271 d’entre elles via des radars fixes, pour 7.247 autres via des radars mobiles et 4.225 procès-verbaux ont encore été dressés grâce au radar laser Lidar.

Pour les autres 20.097 infractions routières, elles portaient, pour les plus nombreuses, sur l’arrêt et stationnement interdits (13.500), l’absence de document de bord (812), l’usage du GSM au volant (708), le non-port de la ceinture de sécurité (588) et le défaut de permis de conduire et d’assurance (respectivement 559 et 219). Par ailleurs, 153 infractions ont été constatées pour conduite sous influence d’alcool et 34 pour conduite sous influence de drogue.

La police dénombre, durant ces 9 mois, 315 usagers faibles qui ont été blessés dans les 1.161 accidents de roulage constatés sur la période.

Belga