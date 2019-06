Jonathan de Patoul : ” On peut développer des projets renforçant le lien entre l’homme et l’animal”

Jonathan de Patoul, le nouveau député DéFi était l’invité de l’Interview. Aux côtés de Jean-Jacques Deleeuw, il est revenu sur son parcours et sur les dossiers qu’il portera au parlement.

Vétérinaire de formation, Jonathan de Patoul s’est engagé dans de nombreuses ONG dont Vétérinaires sans frontière. Et c’est récemment qu’il a décidé de s’engager en politique active. “Suite à mes engagements dans la société civile, je me suis dit qu’on pouvait aussi s’engager dans la vie politique. Après le différents scandales, je me suis dit soit on dit que les politiques sont tous pourris soit on essaie de changer les choses de l’intérieur. J’ai été élu comme conseiller communal à Woluwe-St-Pierre et comme cela fonctionnait bien, je me suis dit que j’allais aller à la Région.”

Bercé par la politique dès son plus jeune âge grâce à son père, Serge de Patoul, il souhaite cependant avoir ses propres sujets de prédilection dont le bien-être animal. “Je suis content qu’on en parle plus. Le lien social entre l’homme et l’animal est important. On peut développer plus de projets comme l’intégration des animaux de compagnie dans les maisons de retraite. On peut travailler la mémoire, l’affection, les mouvements. On a des études là-dessus et c’est assez convaincant. L’environnement est aussi une question fondamentale. On peut penser à la qualité de l’air et au logement. On doit isoler le bâti et mettre en place des politiques pour permettre aux Bruxellois d’isoler leurs maisons. Il faudra voir les mesures à prendre selon l’état des finances de Bruxelles. Au niveau du propriétaire, il doit faire les investissements et il peut augmenter son loyer puisque le locataire va en bénéficier. Bien sûr, l’encadrement des loyers sera sur la table mais cela devrait être à l’équilibre puisque le locataire paiera moins de charges.”

►Regardez l’intégralité de l’Interview