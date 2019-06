Ixelles : une piste de vélodrome a pris ses quartiers dans les anciennes casernes

Les anciennes casernes d’Ixelles accueillent la première piste de vélodrome depuis près de 50 ans. Installée pour une durée d’au moins trois mois, l’ouvrage devrait rapidement devenir la coqueluche de tout un quartier.

L’ensemble de la piste pèse plus de 40 tonnes. Il aura fallu quelques 20.000 vis et près de 6.5km de bois pour construire ce vélodrome, qui a pour but de redynamiser les casernes d’Ixelles, selon leurs constructeurs.

La piste sera accessible pendant au moins trois mois mais pourrait bien prendre ses quartiers jusqu’au maximum en 2021.

■ Un reportage de Diane Warland et Quentin Rosseels.