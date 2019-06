Incendie dans la cave d’un immeuble à appartements à Neder-Over-Heembeek

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus lundi à l’aube pour un incendie qui s’est déclaré dans la cave d’un immeuble à appartements, avenue des Croix de Guerre à Neder-Over-Heembeek. La cause de l’incendie est inconnue et aucun des occupants n’a été blessé, selon un porte-parole des pompiers de Bruxelles.

“Vingt-trois pompiers de Bruxelles sont intervenus vers 04h00 pour un feu de cave. Il s’agit d’un immeuble à appartements semi-enterré, composé de trois niveaux au sous-sol et de quatre étages“, a expliqué le porte-parole. “Il y a trois appartements et des caves individuelles au -1 et au -2, et des parkings au -3. L’incendie, dont l’origine est inconnue, s’est déclaré dans un des couloirs donnant accès aux caves individuelles au -1″, a-t-il détaillé. “

Les occupants des trois appartements au sous-sol ont été évacués et un dispositif a été installé pour éviter la propagation de la fumée dans le reste du bâtiment. “Le système a permis de confiner en toute sécurité les autres occupants dans leurs logements“, a poursuivi le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

“Deux occupants des appartements du sous-sol ont été examinés par le médecin mais ils ne présentaient aucune intoxication à la fumée. Le feu a été vite maîtrisé et les pompiers ont ensuite procédé à une ventilation de longue durée au -1, jusqu’à environ 05h30. Il a ensuite été conseillé aux occupants du -1 qui ont regagné leurs appartements d’encore ouvrir les fenêtres“, a ajouté le porte-parole.

Belga