Incendie à Woluwe-Saint-Lambert, une vingtaine de personnes évacuées

Un incendie a touché un immeuble de Woluwe-Saint-Lambert ce lundi. Appelés vers 12h40, l’incendie était pleinement développé au deuxième étage d’un bâtiment du Mont-St-Lambert qui en compte cinq lorsque les pompiers sont arrivés sur place. Le feu s’est propagé via les balcons aux 3e et 4e étages. Les logements à partir du deuxième étage sont inhabitables. Une vingtaine de personnes ont été évacuées, précise le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw . Sept d’entre elles ont été examinées et soignées sur place pour une légère intoxication mais aucune évacuation vers l’hôpital n’a été nécessaire. L’origine de l’incendie reste à déterminer. Trois autopompes, deux auto-échelles, deux équipes SMUR, et quatre ambulances ont été nécessaires à l’intervention, en plus de la police, Sibelga, et de véhicules de décontamination.