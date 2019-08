Incendie à Molenbeek après l’oubli d’une casserole sur le feu

L’occupant de l’appartement a été emmené à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.

Mercredi soir, aux alentours de 20h34, les pompiers de Bruxelles sont intervenus dans un appartement à Molenbeek pour maitriser un incendie. Un feu de cuisine est en effet survenu au deuxième étage de l’immeuble, Rue des Fuchsias.

L’origine de l’incendie est une casserole oubliée sur le feu, ce qui a provoqué des dégâts minimes dans l’appartement. A l’arrivée des pompiers, “l’occupant et la police combattaient le feu“, précise Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. L’homme a été brûlé au visage et au bras et a été emmené à l’hôpital. Ses jours ne sont pas en danger.

