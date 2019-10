A quelques jours d’Halloween, l’ancienne église de Berchem Sainte-Agathe accueille l’expo “Il était une fois les sorcières”. Son ambition : tordre le cou à des clichés tenaces et envisager la figure de la sorcière dans une perspective historique.

Qui sont celles que l’on désigne sous le nom de sorcière au temps de l’inquisition? Pourquoi sont-elles persécutées? D’où viennent les superstitions et de quoi se nourrissent-elles? Ce sont ces sujet que l’exposition entend interroger. Elle s’adresse aux enfants, et leur propose un parcours ludique et didactique.

►Reportage de Zoé Misonne et Yannick Vangansbeek