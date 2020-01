Hors Cadre : rencontre avec Manon Brulard

Manon Brulard a 31 ans et un sacré tempérament. La jeune Ixelloise lutte au quotidien pour les droits des femmes. Elle revient d’un voyage de 13 000 km à vélo entre Bruxelles et Tokyo. Voyage pendant lequel elle a réalisé des dizaines d’interviews de femmes cyclistes comme elle.

En parcourant sur 10 mois plus d’une vingtaine de pays, Manon s’est rendue compte que rouler à vélo quand on est une femme et de culture différente n’est pas toujours un acte anodin. Sa démarche vise à porter les paroles de ces femmes.

Notre équipe l’a suivie à Gand dans le cadre de son travail : elle est la co-fondatrice de “Hack Your Future”, littéralement « pirate ton futur », une école de programmation informatique pour personnes réfugiées et migrantes où Manon Brulard a réussi a encourager 40% de femmes à s’inscrire alors que ce secteur emploie à peine 20% de femmes.

►Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Camille De Quecker, Pierre Delmée et Christine Dooms