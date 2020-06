Hippodrome de Boitsfort : la Terrasse O2 se réinvente

Pour la première fois depuis 17 ans, l’esplanade de l’Hippodrome de Boitsfort n’accueillera plus la fameuse Terrasse O2. Impossible à organiser cette année à cause des mesures sanitaires, l’événement était pourtant devenu un incontournable de l’été. Denis Van Praet, organisateur de la célèbre terrasse bruxelloise, a donc du se réinventer et a repris l’exploitation du jardin du Pesage. Le restaurant devient éphémère … en reprenant vie le temps d’un été.

■ Reportage de Philippe Jacquemotte, Aurélie Vanwelde, Paolo Coen et Paul Bourrières