Herman De Bode, ancien chef de cabinet de Jan Jambon (N-VA): “J’espère que le pays sera ingouvernable”

“J’espère que le pays sera ingouvernable. C’est la seule manière de changer profondément les choses”, a lancé Herman De Bode, l’ancien chef de cabinet du précédent ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA), lors d’une interview accordée au quotidien De Tijd.

“Cela fera mal à court terme et coûtera de l’argent. Mais si par conséquent on économise dix ans de misère et de galère, alors une telle crise en vaut certainement la peine”, a renchéri M. De Bode.

L’ancien chef de cabinet et homme de confiance du président de parti Bart De Wever voit le modèle confédéral “plus proche que jamais”. A ses yeux, le pays sera ingouvernable, avec une Wallonie qui va à nouveau opérer un virage à gauche et le MR qui, selon lui, ne va plus entrer dans un gouvernement où il est le seul parti francophone.

“La seule manière d’échapper à ces divisions politiques sera un modèle confédéral. Et cela arrivera plus vite qu’on ne le pense. Pas parce que la N-VA va soudainement engranger 50% des voix mais parce que c’est la seule solution possible pour sortir du chaos”, a-t-il expliqué.

Quant à Bruxelles, elle “ne fait, à mes yeux, plus partie de la Flandre. C’est devenu une tout autre ville depuis bien longtemps, avec une autre dynamique, d’autres défis, une répartition différente de la population. Bruxelles a une autre finalité. Elle doit enfin remplir son rôle de capitale de l’Europe.”

Belga/Crédit: Dirk Waem