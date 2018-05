Hausse constante du nombre de plaintes au Conseil de déontologie journalistique

Le Conseil de Déontologie Journalistique (CDJ) publie son rapport 2017. Le nombre de dossiers ouverts est en légère baisse par rapport 2016, même s’il y a une croissance constante du nombre de plaintes au fil des années.

Cette croissance est essentiellement liée aux médias digitaux, dont la consommation augmente.

Le premier motif de plainte est personnel (atteinte à l’image, non-droit de réponse,…). Le second est l’atteinte à la vérité (non-vérification des sources, avancée d’éléments sans preuve,…).

Parfois les sanctions du CDJ sont jugées trop faibles. “C’est de l’auto-régulation, explique Jean-Jacques Jespers, président du CDJ. “Les membres de la profession pointent du doigt ceux qui se comportent mal dans l’idée d’encourager les autres à bien se comporter“.

Jean-Jacques Jespers a également expliqué que la demande pour que le CDJ participe à des formations ou des discussions avec les rédactions est plus forte qu’auparavant. Après presque 10 ans d’existence, le CDJ trouve donc de plus en plus sa place auprès du public et des médias.

Ch.D.