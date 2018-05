Guy Vanhengel : « Avec toutes ces affaires, j’ai l’impression qu’on veut laver plus blanc que blanc »

Guy Vanhengel (Open VLD), ministre bruxellois du Budget et des Finances, a répondu aux questions de Jean-Jacques dans L’Interview, ce mercredi.

Le libéral est revenu sur les discussions autour de la réduction du nombre d’élus et des bonnes pratiques en matière de gouvernance. Sur la proposition de Charles Picqué de réduire le nombre d’élus néerlandophones en premier lieu avant de reporter le décumul intégral à 2024, Guy Vanhengel estime que cette discussion devrait avoir lieu « après les élections régionales de 2019 ». Selon le ministre, « pour l’instant, on a l’impression qu’on veut laver plus blanc que blanc et qu’il y a une surenchère au niveau francophone ». Il se justifie : « Ce n’est pas une question de gagner des années : si des gens veulent travailler durement, ils doivent pouvoir le faire. Les revenus sont déjà plafonnés même s’il y a cumul ».

“Avec Maggie De Block, le fédéral payait”

Il a également discuté de la question des transmigrants dans la gare de Bruxelles-Nord et au Parc Maximilien. Il affirme que la Région bruxelloise a raison de demander des comptes au gouvernement fédéral car « à l’époque de Maggie De Block (NDLR : secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration avant Théo Francken), le fédéral payait ! ». « C’est facile pour le fédéral de fermer des centres d’asile partout en Belgique et d’ensuite espérer que les transmigrants disparaissent », estime Guy Vanhengel. Le ministre adresse d’ailleurs une petite pique à un autre élu Open VLD, Alexander De Croo, vice-Premier ministre : « M. De Croo habite Brakel et non Bruxelles et il ne semble pas connaître la réalité bruxelloise ».

► Les révélations de l’OCAM sur la Grande Mosquée, la pénurie de médecins dans certains quartiers bruxellois, la protection des minorités bruxelloises, les transmigrants de la gare du Nord, le décès de François Guillaume… : découvrez l’intégralité de L’Interview de Guy Vanhengel dans notre replay.

