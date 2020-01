Guy Vanhengel (Open-VLD) : “Nous ne sommes pas une annexe de la N-VA”

Le vice-président du parlement bruxellois invite les instances de son parti à prendre ses distances avec la N-VA.

“C’est oui ou bien c’est non ? Il est grand temps de choisir pour les socialistes francophones et la N-VA s’ils peuvent gouverner ensemble au fédéral“, a estimé le vice-président du parlement bruxellois (Open-VLD) ce midi sur les ondes de BX1+. De son côté la N-VA dit qu’elle est prête à prendre ses responsabilité, “oui mais avec un programme tellement compliqué que c’est un oui qui ressemble à un non, je doute de leur sincérité“.

Par ailleurs, l’ancien ministre bruxellois constate que la progression du séparatisme est “dangereuse pour l’ensemble du pays“. Il lance un message aux instances de son parti: “Nous ne sommes pas une annexe de la N-VA. La N-VA pousse pour un front flamand. Nous ne pouvons pas marcher là-dedans. Nous devons éviter de marcher dans le piège de la pensée unique dictée par la N-VA en Flandre“.

Guy Vanhengel s’est aussi dit opposé à la décision de la Flandre de rehausser les quotas de places réservées aux jeunes Flamands dans les écoles néerlandophones de Bruxelles : “Une toute grande partie des enfants bruxellois n’ont ni le néerlandais, ni le français comme langue maternelle. Cela veut dire que si les Francophones faisaient la même chose, ces enfants n’auraient plus de place dans nos écoles.” Et de comprendre les recours introduit contre la mesure, par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Mais la position du Bruxellois n’est pas partagée par l’Open VLD flamand : “La pensée unique imposée au parlement flamand n’est même plus remise en question. C’est un nouveau “normal” imposé par la NVA. (…) Ce qui m’inquiète, c’est qu’au parlement flamand ce type de mesures est considéré comme tout à fait normal, le débat n’a même pas lieu.”

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé hier d’introduire une requête en annulation devant la Cour constitutionnelle contre la décision de la Flandre, l’an dernier, de rehausser le pourcentage de places prioritairement réservées aux jeunes Flamands dans les écoles néerlandophones de Bruxelles.

T.D.

T.D.