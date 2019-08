Gouvernement flamand : la N-VA veut “surveiller les subventions de la VGC”

Outre la nomination de Jan Jambon comme formateur du prochain gouvernement flamand N-VA-Open VLD-CD&V, l’informateur Bart De Wever, président de la N-VA, a également diffusé une note de départ pour les négociations entre ces trois partis.

Cette note de départ évoque notamment les subventions de la Région flamande pour la Vlaamse Gemeenschapcommissie (VGC), la Commission communautaire flamande en Région bruxelloise. Soit l’équivalent de la Cocof, côté francophone. La N-VA a longtemps revendiqué un meilleur contrôle des subventions flamandes vers Bruxelles. Et la note de Bart De Wever confirme cette revendication, comme le rapportent nos confrères de Bruzz : “Nous maintenons et renforçons le lien entre la Flandre et Bruxelles, et continuons à investir dans nos compétences communautaires à Bruxelles. Toutefois, nous surveillerons de près les subventions flamandes auprès de la VGC, ainsi que le respect de chacune des compétences”, dit cette note.

En avril dernier, Bruzz rappelait ainsi que la VGC avait perdu près d’un million d’euros par an lors de la dernière législature en raison d’une mésentente entre la N-VA et le ministre compétent de l’époque, Sven Gatz (Open VLD). Sur proposition de la N-VA, yn nouveau décret devait ainsi prévoir des fonds supplémentaires pour la commission communautaire flamande, en échange d’un plus grand contrôle sur l’utilisation de cet argent. Les autres partis bruxellois s’étaient offusqués de cette proposition. Le décret n’a finalement jamais été voté. Mais la N-VA semble poursuivre ses revendications autour de Bruxelles.

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck