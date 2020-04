Gaz-électricité : les clients en difficulté financière pourraient bénéficier d’une fourniture garantie

Le groupe PS du parlement bruxellois a demandé samedi une extension rapide de l’accès au statut de client protégé en matière de fourniture de gaz et d’électricité, au profit des ménages de la capitale dont la situation financière s’est dégradée sensiblement en raison de la pandémie de Covid-19.

En Région bruxelloise, il existe déjà un statut de “client protégé” pour aider les clients résidentiels en difficulté financière et en situation d’impayé. Ce statut permet à ceux-ci de continuer à bénéficier d’un approvisionnement dans ces deux sources d’énergie, en cas de mise en demeure par leur fournisseur d’énergie commercial. La fourniture est dans ce cas assurée par Sibelga à un tarif social plus avantageux.

Selon le Vice-président du PS bruxellois et député régional, Martin Casier, l’accès à ce statut pour les ménages dont les revenus ont chuté sensiblement dans le cadre de la crise actuelle est impossible en l’état car leur situation est évaluée sur base du dernier Avertissement-Extrait de Rôle (AER). Le PS demande un relèvement, fût-ce à titre temporaire, des plafonds d’accès pour intégrer plus de Bruxellois qui sont confrontés à des problématiques financières croissantes (e.a. chômage temporaire, baisse de revenus d’indépendant,…) dans le contexte de la pandémie.

Selon Martin Casier, ces plafonds sont actuellement de l’ordre de 22.000 euros pour un isolé et d’un peu moins de 25.000 euros pour un ménage de deux personnes sans enfant. Ce changement peut intervenir rapidement via un arrêté de pouvoirs spéciaux du gouvernement bruxellois. La mise en oeuvre d’une telle mesure requiert aussi la mise en place par le régulateur bruxellois de l’énergie, Brugel, d’une procédure rapide et simple pour pouvoir tenir compte des revenus actuels, sur base des fiches mensuelles et non de l’AER de l’année précédente, du ménage. Cela peut donc être très rapidement activé et soulager ainsi de nombreux ménages bruxellois, a insisté Martin Casier.

Belga