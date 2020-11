Gastronomie : des tables de dégustation virtuelles pour soutenir les professionnels de l’agroalimentaire

Pour remplacer le festival « eat!brussels, drink!bordeau », hub.brussels propose une alternative virtuelle adaptée à la situation sanitaire, en envoyant vers les acheteurs potentiels des produits alimentaires fabriqués chez nous.

Le festival « eat!brussels, drink!bordeau » propose chaque année quatre journées de découverte de la gastronomie locale et de rencontres avec des chefs bruxellois.e. Afin de maintenir l’opportunité de mettre en contact les professionnels de l’agroalimentaire avec le public et acheteurs potentiels, hub.brussels, L’Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise propose pour l’édition 2020 des rencontres virtuelles, annonce-t-elle dans un communiqué.

Compte tenu de la portée économique du secteur de l’industrie alimentaire – « A Bruxelles, 4 à 5% des exportations concernent le secteur alimentaire.» – depuis 2016, hub.brussels organise, en marge du festival « eat!brussels, drink!bordeau » des rencontres entre des acheteurs étrangers et des producteurs bruxellois, des visites et des dégustations.

300 kilos de marchandises envoyés dans 18 pays

Cette année, l’organisme bruxellois de soutien aux entreprises propose d’organiser des rencontres virtuelles, propose. Et même les dégustations pourront se faire à distance. « A la manière d’un site de rencontre, hub.brussels organise des tablées virtuelles entre producteurs bruxellois et acheteurs étrangers. » Comment ? En se montrant créatifs, pour « continuer à soutenir nos entreprises dans leurs exportations, car le développement à l’international est un véritable levier de redéploiement pour elles. Puisqu’on ne peut pas amener les acheteurs à Bruxelles, amenons Bruxelles aux acheteurs. » explique Isabelle Grippa, directrice générale de hub.brussels

Suite à un appel lancé fin août, 35 entreprises se sont inscrites et 80 acheteurs potentiels issus de 18 pays (pays voisins mais aussi Italie, Espagne, Pologne, Suède, Canada, États-Unis, Koweït, Émirats arabes unis, Chine, Corée du Sud, Singapour, Vietnam, Japon.) Hub.brussels a ainsi réceptionné 300 kg de produits frais, secs ou surgelés, qui seront ensuite expédiés dans 18 pays. « A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 27 novembre ces produits seront dégustés en temps réel en présence de potentiels distributeurs et importateurs étrangers via notre plateforme de tablées virtuelles. Au total, plus de 130 rendez-vous ont été fixés dans ce marathon culinaire», précise Isabelle Grippa.

« Cette initiative tombe à pic et constitue une véritable bouffée d’oxygène pour les entrepreneurs bruxellois, fiers ambassadeurs de produits alimentaires de qualité.», réagit Guillaume Peetermans, de la Brasserie de La Cambre, cité dans le communiqué.

