Fin du plan hiver: plus de 1.000 personnes doivent retourner à la rue

Près de 140 personnes dont 65 enfants se retrouvent ce lundi midi sans solution après la fermeture du centre d’accueil géré à Haren par la Croix-Rouge de Belgique, dans le cadre de la fin du plan hiver. Ce sont globalement plus de 1.000 personnes qui doivent retourner à la rue

“J’ai trouvé une solution. Je pars au Samusocial”, explique une maman, accompagnée de son fils. De son côté, Chiponia et ses trois enfants pourront être relogés dans un appartement du Samusocial. “Je suis content d’avoir ça et de ne pas être à la rue avec mes enfants. Malheureusement, il y a des familles qui sont encore dehors”, explique cette mère de famille. “Au plus fort de l’hiver, les différents centre d’hébergement accueillaient près de 1.400 personnes. On retourne à une capacité d’un peu moins de 378 places. Ce sont donc plus de 1.000 personnes qui doivent retourner à la rue et n’ont plus la garantie d’avoir un hébergement chaque nuit”, explique le porte-parole du Samusocial Christophe Thielens.

Dès ce mercredi 2 mai, le Samusocial reviendra à sa capacité d’hébergement initiale de 378 places : 110 places dans le centre d’accueil d’urgence de la rue du Petit Rempart 110 places dans le centre d’accueil d’urgence du boulevard Poincaré 120 places au centre “Familles” de Woluwé 38 places médicalisées dans le centre MédiHalte. Le plan hivernal, qui a débuté en novembre dernier, comporte un volet régional (environ 700 places) géré par le Samusocial et fédéral confié pour la première fois à la Croix-Rouge.

K.Po.