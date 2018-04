Fin des intempéries : le numéro d’appel 1722 sera désactivé à midi

L’Institut royal météorologique (IRM) ne prévoit plus d’intempéries pour les heures et les jours à venir. Le numéro 1722, activé dimanche en raison de l’alerte aux orages alors émise par l’IRM sera désactivé dès midi.



De fortes rafales de vent sont toutefois attendues cet après-midi, et les parcs régionaux bruxellois seront fermés. Dans la soirée et dans la nuit de dimanche à lundi, les pompiers ont été sollicités pour une soixantaine d’interventions à Bruxelles, mais aucun incident grave ne s’est produit.

