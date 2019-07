Fédération Wallonie-Bruxelles : PS et Ecolo envoient leurs propositions aux députés

Le PS et Ecolo ont envoyé vendredi soir à l’ensemble des députés wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, deux documents, “largement enrichis par la société civile”, qui peuvent servir de “lignes directrices” aux déclarations de politique gouvernementale et sociétale dans ces entités.

Socialistes et écologistes invitent les députés à faire connaître d’ici mardi s’ils sont disposés à “soutenir la formation d’un gouvernement” qui se réaliserait sur la base de ce projet de “transition sociale et écologique”.

Commentant l’exercice de consultation réalisé avec la société civile, le PS et Ecolo estiment que “notre démocratie doit se donner de nouvelles méthodes pour qu’il n’y ait pas d’un côté les institutions et de l’autre les citoyens, mais un intérêt partagé à avancer vers une société qui donne sa place à chacun.e et offre un avenir à ses générations futures”.

Avec Belga – Photo : Belga/Benoît Doppagne