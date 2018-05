La Fédération Wallonie-Bruxelles entend passer à l’électricité verte dès 2019

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mercredi le lancement d’un marché public unique pour la fourniture d’électricité verte et de gaz naturel à l’ensemble de ses bâtiments entre 2019 et 2022.

Ce marché unique portera sur la distribution d’électricité 100% renouvelable et de gaz naturel vers l’ensemble des écoles du réseau d’enseignement de la Fédération (ex-Etat), ainsi qu’aux nombreux bâtiments qui relèvent de l’entité (centres sportifs, centres culturels, organismes d’intérêt public, etc.) Les économies qui découleront de ce marché unique serviront à financer des projets d’utilisation plus rationnelle de l’énergie en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le projet prévoit également la mise sur pied d’une centrale d’achat d’énergie à destination, notamment, des écoles relevant d’autres réseaux d’enseignement.

Belga