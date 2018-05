Des familles avec enfants pourront être logées en centre fermé dès juillet

Les unités familiales aménagées dans une extension du centre 127 bis pourront être occupées par des familles de migrants avec enfants dès le mois de juillet, révèlent les quotidiens Sudpresse et Het Laatste Nieuws, mardi.

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) a obtenu le feu vert du kern sur ce dossier controversé.

Theo Francken aurait obtenu l’accord du Premier ministre et des principaux ministres du gouvernement fédéral concernant un projet d’arrêté royal sur les centres fermés et les “unités (ou logements) pour les familles”.

Le milieu associatif s’oppose depuis plusieurs mois à ce projet de centre fermé destiné aux familles avec enfants qui refusent de quitter volontairement le territoire. Il doit être logé à proximité du centre 127 bis à Stenokkerzeel, qui accueille des étrangers en situation irrégulière en attendant leur expulsion.

Cinq unités ont été aménagées (trois pour six personnes et deux pour huit) pour un coût de près de 2 millions d’euros, selon Sudpresse. L’arrêté royal stipule que la durée de l’enfermement d’une famille avec enfants (mineurs) ne pourra dépasser quatre semaines et que la privation de liberté doit constituer une solution ultime.

Le texte doit désormais être présenté au Conseil d’Etat et Theo Francken espère pouvoir accueillir les premières familles en juillet.

BELGA