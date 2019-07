Face à la vague de chaleur, Thalys cesse sa vente de tickets

La compagnie ferroviaire Thalys a arrêté sa vente de tickets jeudi en raison de sérieuses perturbations sur son réseau, vu les conditions météorologiques extrêmes. Elle conseille aux voyageurs de reporter leur voyage.

Par ailleurs, la compagnie annonce déjà que ses trains circuleront, mais des perturbations importantes (retards et annulations) sont à attendre ce vendredi. “Nous attendons davantage d’informations”, indique Thalys vers 20h00 sur Twitter et recommande une fois de plus aux voyageurs de reporter leur voyage.

Bonsoir, Nos trains circuleront, mais des perturbations importantes (retards et annulations) sont à attendre demain. Nous attendons davantage d'informations. C'est pourquoi nous vous conseillons de reporter votre voyage si possible. L'équipe Thalys — Thalys (@thalys_fr) July 25, 2019

Avec Belga – Photo : Belga