Enquête disciplinaire sur deux avocats dans le cadre des Dubaï Papers

Le Bâtonnier du Barreau de Bruxelles a informé Attac de l’ouverture d’enquêtes disciplinaires à l’encontre des avocats Afschrift et Jansen. La décision du Bâtonnier, Maître Michel Forges, est intervenue le 06 janvier et s’accompagne de la désignation d’un avocat enquêteur.

Attac, l’association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne, travaille à la préparation d’une plainte déontologique auprès du Président de l’IEC (Institut des Experts-Comptables et des Conseils fiscaux) sur base des informations récemment publiées par l’hebdomadaire Paris Match sous la signature du journaliste indépendant Frédéric Loore et sur base de données publiques. Elle sera finalisée à brève échéance et mettra ainsi en exergue le rôle essentiel joué de concert par certains avocats fiscalistes, experts-comptables et conseillers fiscaux dans le dossier des “Dubaï Papers”.

Attac avait introduit le 31 décembre un complément de plainte auprès du Bâtonnier, lequel a indiqué l’avoir transmis à l’avocat enquêteur en date du 07 janvier. Le ministre de la Justice a confirmé le 15 janvier que les « Dubaï Papers » relatifs à la Belgique avaient bien été transmis par le Parquet National Financier français au Parquet Fédéral belge, mais qu’en revanche la constitution de partie civile de l’Etat belge n’avait pas encore eu lieu.

V.Lh. – Photo: Belga/ Eric Lalmand