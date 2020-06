Elles ne veulent pas d’enfant et racontent leur histoire sur le plateau d’Autrement

Ne pas vouloir d’enfant, cela ne semble pas extraordinaire. Et pourtant, la maternité semble être encore largement la norme dans notre société contemporaine. Alors, comment évoquer cette décision de ne pas enfanter dans notre société ? On en parle sur le plateau d’Autrement.

Autour de Cyprien Houdmont, trois femmes sont venues évoquer le mouvement “Child free” et ce non-désir d’avoir un enfant : Bettina Zourli, autrice de l’essai “Je ne veux pas d’enfant”, Anne-Sophie Crosetti, chercheuse à l’ULB, et Laudine Lahaye, chercheuse et chargée d’étude aux Femmes Prévoyantes Socialistes.

Cyprien Houdmont a également interrogé Salwa, une journaliste bruxelloise de 24 ans qui exprime “ne pas avoir le désir d’être maman. (…) J’aime bien les enfants et je viens d’une famille nombreuse. L’éducation, c’est quelque chose que je connais bien. Tellement bien que j’avoue être un peu dissuadée de cela… Peut-être que dans dix ans, je changerai d’avis. En tout cas, c’est ce que les gens ne cessent de me marteler. C’est toujours mal vu de ne pas vouloir fonder une famille”.

Laudine Lahaye, pour sa part, s’est intéressée aux mères qui regrettent d’avoir eu un enfant : “Dans la société, on cristallise la féminité autour de la maternité et cela devient un problème”, dit-elle. Anne-Sophie Crosetti confirme cette tendance via ses recherches : “La féminité et la maternité sont presque des synonymes dans notre société. Pourtant, il y a toujours eu des femmes qui n’ont pas eu des femmes, même s’il y a encore peu de sources historiques”. Bettina Zourli ajoute : “Regretter d’être mère, cela ne veut pas dire qu’on regrette son enfant, mais qu’on regrette le fait d’être mère et tout ce que ça associe, toutes les aliénations autour de ce statut social”. “La société n’aide pas forcément les femmes qui n’ont pas d’enfant, mais il y a une vraie libération de la parole depuis 2015”, estime Anne-Sophie Crosetti.

