Une après-midi de jeux en plein air organisée ce mercredi à Forest

Les enfants de Flandre et de Bruxelles sont invités ce mercredi après-midi à participer à la “Buitenspeeldag”, une initiative de la Communauté flamande, déclinée au niveau local. La fête sera également de la partie du côté de Forest.

La Commune de Forest et le centre communautaire Ten Weyngaert se sont associés pour transformer les jardins de l’Abbaye de Forest en un immense paradis pour enfants, proposant de nombreuses activités gratuites pour les petits de 6 à 12 ans. En plus d’une aire de jeux libre et d’un château gonflable, l’événement proposera également des ateliers autour du sport, de création, de danse et de musique, proposés par des partenaires locaux avec lesquels les écoles travaillent, comme le Wiels, The Union Foundation ou encore Rosas.

“Il s’agit d’une double première pour Forest, qui organise cet événement public pour la première fois en collaboration avec de nombreux partenaires locaux. Notre journée de jeux en plein air (« Buitenspeeldag) aura également un caractère bilingue puisque l’accueil extrascolaire de toutes les écoles de la commune est activement invité à y participer”, se réjouit Kris Vanslambrouck (Ecolo), échevin des Affaires néerlandophones.

Rédaction – Photo : BX1