À l’Union Saint-Gilloise, il n’y a pas d’âge pour être supporter

Alors que la saison a déjà démarré, certains joueurs de l’USG ont la cote parmi les plus jeunes supporters : Moris ou encore Lapoussin.

Malgré un début de saison compliquée, l’USG peut compter sur ses supporters de tout âge, qui sont parfois critiques : “Il faut se réveiller, changer de coach, et avoir des nouveaux joueurs”. A l’occasion d’un fan day, les supporters ont pu venir regarder les joueurs s’entraîner, et une chose est sûre : ils se sont déplacés en masse. Et malgré la victoire de la Croky Cup en 2024, ces jeunes en veulent plus et visent le titre du championnat.

Ce week-end, les joueurs de l’Union affronteront Anderlecht, pour un derby qui s’annonce déjà compliqué.

■ Reportage de Jim Moskovics, Frédéric De Heneau et Stéphanie Mira