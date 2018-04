Elections communales de 2018: la N-VA présentera des listes dans 11 communes bruxelloises

La N-VA présentera des listes dans 11 des 19 communes bruxelloises lors des élections communales d’octobre prochaines. Les seules entités où le parti nationaliste flamand ne déposera pas de liste sont les deux Woluwe, Watermael-Boitsfort, Etterbeek et Ixelles, Saint-Gilles, Saint-Josse et Forest.

“Bruxelles est d’une grande importance pour notre parti. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous pouvons annoncer que la N-VA se présentera assurément dans 11 des communes bruxelloises. La changement et le progrès que la N-VA a apporté la NV-A dans le reste de la Flandre, on veut aussi l’apporter dans la capitale. C’est clair que l’actuelle élite politique bruxelloise va évoluer. Cela va toujours pas aussi avec Bruxelles et cela nous fait mal. C’est pourquoi nous sommes prêts avec nos équipes N-VA à apporter le changement nécessaire dans les différentes communes bruxelloises. Car Bruxelles mérite mieux. Notre parti se présente devant les électeurs avec trois priorités: sécurité, identité et prospérité“, a expliqué mardi matin, le parti, lors d’une conférence de presse organisée en compagnie du secrétaire d’Etat à l’Asile Theo Francken (N-VA).

Parmi les têtes de liste possédant déjà une expérience politique, se trouvent l’actuel conseiller communal bruxellois et chef de groupe au Parlement bruxellois Johan Van den Driessche qui se présentera de nouveau à Bruxelles-ville, la députée bruxelloise Liesbet Dhaen à Auderghem, le député flamand et vice-président du Sénat Karl Vanlouwe à Ganshoren, la députée bruxelloise Cieltje Van Achter à Schaerbeek. A Molenbeek, c’est le conseiller de cabinet d’origine congolaise de Theo Francken, Laurent Mutambayi, qui se présentera devant les électeurs. Ce fils d’un célèbre magistrat congolais est né à Kinshasa, avant d’étudier le droit aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. Dans la commune d’Anderlecht, la troisième plus peuplée de la capitale, c’est Gilles Verstraeten, président des jeunes NV-A de Bruxelles et collaborateur parlementaire qui tire la liste.