Vaccination : pour la N-VA bruxelloise la position d’Alain Maron n’est plus tenable

À Bruxelles, l’élargissement de l’usage du Covid Safe Ticket (CST) se profile si la situation épidémiologique continue ne s’améliore pas. Pour la N-VA bruxelloise, c’est avant tout une mesure pour relever les faibles taux de vaccination de la région et masquer l’échec d’Alain Maron, le ministre de la Santé bruxellois.

En Flandre, 92% de la population a au moins reçu une première dose de vaccin. En Wallonie, ce même taux s’élève à 81%. En revanche, à Bruxelles on ne dépasse pas les 66%. Par conséquence, aucun assouplissement n’a été prévu à dans cette région du pays lors du dernier Comité de concertation, le 20 aout. Alors, l’usage étendu du Covid Safe Ticket devrait s’appliquer si la situation épidémiologique continue à se dégrader.

Pour la NVA, et en particulier Gilles Vanderstraeten (NVA), député bruxellois, cette nouvelle mesure est la conséquence de la mauvaise gestion de la stratégie de vaccination, chapeautée par Alain Maron, ministre de la Santé bruxellois. “Le ministre-président, Rudi Vervoort (PS) prétend que le CST ne sert qu’à garantir la sécurité et à limiter la circulation du virus lors d’événements à haut risque, mais il ressort clairement que le principal espoir est que la mesure convainque les gens de se faire vacciner“, détaille la N-VA par voie de communiqué.

“Il est temps que quelqu’un d’autre prenne en charge cette crise“

Le parti estime que le ministre de la Santé n’a pas pris les mesures de sensibilisation nécessaires. “Depuis des mois, la majorité et l’opposition de la commission de la santé disent que le ministre Maron devrait faire plus pour créer la confiance, qu’il devrait nommer des personnes dans les quartiers difficiles pour convaincre les gens individuellement, et qu’il devrait y avoir une meilleure communication générale pour contrer la désinformation“, ajoute le parti.

Alors, Gilles Verstraeten (N-VA) invite la majorité à prendre ses “responsabilité politiques”. “Je demande au ministre-président bruxellois de remettre de l’ordre dans son gouvernement. Si Alaine Maron ne peut ou ne veut pas le faire, Mme Elke Van den Brandt (Groen), qui a été absente tout au long de cette crise sanitaire, doit être mise au courant de sa coresponsabilité en tant que ministre de la Santé. Si elle ne veut pas non plus prendre ses responsabilités, après un an et demi de couacs en couacs, il est temps que quelqu’un d’autre prenne en charge cette crise“, conclut le député bruxellois.

Ma. Ar. – Photo : Belga/Thierry Roge