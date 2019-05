Elections 2019: découvrez les premiers résultats des élections fédérales à Bruxelles

Ce 26 mai, les électeurs de toute la Belgique étaient invités à se rendre aux urnes pour les élections fédérales pour élire 150 députés au parlement fédéral (48 de Wallonie, 87 de Flandre et 15 de Bruxelles). Les résultats partiels révèlent qu’ Ecolo est actuellement en tête, suivit de peu par le MR, devant le PS et DéFi.

Jusqu’à présent 114 bureaux de vote ont été dépouillés sur 818 soit 10% dans la circonscription de Bruxelles-Capitale. C’est d’abord le canton des Affaires étrangères qui a dévoilé la totalité de ses votes. Les Belges qui résident à l’étranger ont donc mis Ecolo est en tête avec 31 % devant le MR (26%) et le PS (13%). Des bureaux ont été dépouillés dans les cantons d’Ixelles (30/102) , de Saint-Josse (30/102) et dans le canton de Schaerbeek (20/102).

Découvrez en direct les résultats des élections fédérales de ce 26 mai 2019 :

► Circonscription de Bruxelles-Capitale (19 communes de la Région)

► Canton des Affaires étrangères – Bruxelles-Capitale

► Canton d’Anderlecht (Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe)

► Canton de Bruxelles (Bruxelles-Ville)

► Canton d’Ixelles (Auderghem, Ixelles, Watermael-Boitsfort)

► Canton de Molenbeek-Saint-Jean (Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean)

► Canton de Rhode-Saint-Genèse (Crainhem, Drogenbos, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem)

► Canton de Saint-Gilles (Saint-Gilles)

► Canton de Saint-Josse-ten-Noode (Etterbeek, Saint-Josse, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre)

► Canton de Schaerbeek (Evere, Schaerbeek)

► Canton d’Uccle (Forest, Uccle)

Le parlement au fédéral est divisé en deux chambres: la chambre des représentants et le Sénat. 150 députés seront élus (48 de Wallonie, 87 de Flandre et 15 de Bruxelles). Pour une représentativité maximale, le territoire est découpé en circonscriptions électorales qui correspondent aux arrondissements administratifs de chaque province pour les élections fédérales, soit 10 provinces et Bruxelles.

Législation 2014-2019

Au niveau fédéral, la coalition est menée depuis 2014 par le MR, le CD&V et l’Open VLD. Ce gouvernement est minoritaire depuis décembre 2018 et la sortie de la N-VA, en raison d’un désaccord autour de la ratification du pacte de Marrakech. Il est en affaires courantes depuis lors. La N-VA reste le parti le plus important de la Chambre avec 31 sièges devant le PS (23) et le MR (20). Durant la législature, la N-VA a également perdu deux députés, Hendrik Vuye et Veerle Wouters, qui ont tous deux créé leur propre groupe politique “Vuye&Wouters”.