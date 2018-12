Ecolo devient le premier parti à Bruxelles, le MR en dessous des 20% en Wallonie

Ecolo devient le premier parti à Bruxelles, selon un baromètre politique de La Libre, De Standaard, la RTBF et la VRT publié mardi. En Wallonie, la majorité actuelle MR-cdH ne serait plus possible actuellement. Quant à la N-VA, elle reste incontournable en Flandre.

En Wallonie, l’actuelle orange bleue (MR-cdH) perd des plumes et atteint à peine la barre des 30%. Le MR (19,9%) est désormais talonné des écologistes en pleine forme (19,7%). Le PTB reprend des couleurs (14%) au contraire de Défi (3,3%) qui ne perce pas au sud du pays.

Dans la capitale, Ecolo confirme son bon scrutin d’octobre et décroche 19,1%, selon le sondage. Le parti passe devant le MR (17,4%) et le PS (15,8%). Avec 5,6%, le cdH frise le seuil d’éligibilité. La NV-A reste, quant à elle, incontournable en Flandre, à 28,3%.

Dix points de pourcentage séparent les nationalistes du CD&V (18,7%) et de l’Open Vld (17,5%). La N-VA s’est néanmoins légèrement tassée par rapport aux élections de 2014, alors que sociaux-chrétiens et libéraux se défendent.

Groen réalise une belle avancée (16%). Le Vlaams Belang ne profite pas du recul de la N-VA et reste stable à 7,6%. Le sondage a été effectué par téléphone du lundi 19 novembre au samedi 8 décembre auprès de 2.797 personnes (marge d’erreur de 3,1% en Wallonie et en Flandre et 3,6% à Bruxelles).

Belga