Donnez votre avis sur le plan national énergie climat

A partir de ce 4 juin, les citoyens peuvent participer à un sondage en ligne dans le cadre du projet de Plan National Énergie Climat. Il s’agit d’un questionnaire rédigé par les responsables bruxellois, flamands, wallons et fédéraux pour le climat et l’énergie.

A la fin de l’année passée, le gouvernement fédéral envoyait son projet de Plan National Énergie Climat à la Commission européenne. Le projet de Plan National est un regroupement des projets des ministres compétents régionaux et fédéraux de l’énergie et du climat. Le plan contient des objectifs et des mesures concrètes relatifs à cinq thèmes clés : réduction des émissions de CO2 et développement des énergies renouvelables, sécurité d’approvisionnement, marché interne de l’énergie, efficacité énergétique et enfin recherche, innovation et compétitivité.

Dans les prochaines semaines, la Commission européenne transmettra aux entités belges ses observations concernant ce document. L’Europe souhaite aussi que les citoyens participent à ces plans tout comme les actionnaires dans l’élaboration de cette politique énergétique.

Ainsi, durant six semaines, du 4 juin au lundi 15 juillet inclus, tout le monde peut donner son avis en répondant à 15 questions. Celles-ci concernent les modes de transport, l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique, la verdurisation de la fiscalité et l’implication dans la politique climatique et énergétique. Les résultats de ce sondage seront intégrés au plan, qui sera transmis à nouveau et dans une forme définitive à la Commission européenne fin décembre 2019.

www.PlanNationalEnergieClimat.be

V.Lh. – Photo: Belga/Nicolas Maeterlinck