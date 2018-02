La croissance de la population belge est la plus élevée à Bruxelles

La population de la Belgique a augmenté de 0,48% en 2017. Elle est passée à 11,3 millions d’habitants. Et c’est dans la Région de Bruxelles-Capitale que la croissance est la plus forte. Fin 2017, la région bruxelloise comptait 1.191.041.

Le 1er janvier 2018, la Belgique comptait exactement 11.358.357 habitants, annonce vendredi le SPF Intérieur, soir une augmentation de 0,48% en un an. C’est dans la Région de Bruxelles-Capitale que la croissance de la population est la plus forte avec une augmentation de 0,63%. En Région flamande et en Région wallonne, la population a respectivement augmenté de 0,56% et 0,28%.

Fin 2017, la Flandre comptait 6.546.785 habitants, la Wallonie 3.620.531 et la région de Bruxelles 1.191.041.

Ch.D. avec belga